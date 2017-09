Mõni päev tagasi kohtusin Kambja valla vanamemmedega. Kokkusaamise põhjuseks oli nii kahe kargu najal kui ka karkudeta liikuvate vanainimeste erakordselt suur tung kohalikku volikokku. Sellele järgnes kandideerimisavalduste tagasivõtmine.

Poliitika manu pürgijad osutusid toredateks üle 80 eakaiks ja neid poliitikasse minema õhutanud tuntud parteilasega saab ainult nõustuda, et kohalikesse volikogudesse on vaja ka suurema elukogemusega inimesi.

Ajakirjanik ei saa kellelegi diagnoosi panna. Ega saa ka psühhiaater, kui ta pole just komisjoniliige. Kui valimiskomisjoni inimesed ütlevad, mõistagi nimesid mainimata, et nii mõnigi volikokku kandideerija ei saanud aru, mis avalduse ta esitanud on, siis võib seda uskuda või mitte. Paraku sai ise vesteldud kandidaatmemmedega, kes ei saanud aru ei ööd ega mütsi.

Vaevalt et keegi soovib, et nende elukäiku puudutavaid otsuseid langetavad ebaadekvaatsed inimesed. Vanus iseenesest ei ole kindlasti takistus, kuid jumala pärast, volikokku pürgija võiks vähemalt aru saada, millise erakonna ridades ta kandideerib. Ja riigimehelik poliitik peaks selliseid inimesi vähemalt mitte kandideerima õhutama.