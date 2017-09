Ootan iga kord kohalikke valimisi suure põnevusega, sest alati räägitakse siis palju ühistranspordist ja alati võtavad sõna eeskätt need, kes võib-olla kümme, võib-olla paarkümmend aastat pole enam trammi ega bussiga sõitnud. Seekord on erilise löögi all minu armas tramm. Elan trammipeatuse lähedal ja sõidan trammiga vähemalt kord päevas, sest kesklinnas on autoliiklus nii tihe ja müra nii suur, et jala käia pole mõnus. Pealegi on nüüd trammid uued ja puhtad, ehk uuel talvel ka soojemad kui seni. Kas buss ei sobigi?

Miks trammist on just tänavu saanud kohalike valimiste superstaar Tallinnas, sellele ei leia ma ühtegi arukat seletust. Just nüüd, kui trammiga saab lennujaamagi! Ja asi pole ainult lennujaamas. Tramm sõidab läbi Ülemiste linnaku, mis pidevalt laieneb ja kus töötab juba tuhande inimese ringis ning sealsamas on ka Ülemiste rongipeatus ja suur kaubanduskeskus. Väga paljud inimesed pääsevad nüüd kiiremini tööle, koju, poodi, rongi ja lennuki peale, sest tramm ei tunne liiklusummikuid.

Aga kandideerijad ja nende sõbrad-sugulased ei rahune. Sünnib seiku, mida vana Baskin oleks hea meelega lavale toonud. Näiteks kaebas üks tore daam augusti lõpus, et ta jalutas lastega Kadriorus ja ei jõudnud ära oodata 1. liini trammi. Hea, et ta seda augusti lõpus ootas, sest 1. septembril hakkas tramm jälle käima. Kole mõelda, kui ta oleks trammi juba juuni lõpus ootama jäänud, sest kogu suve oli see trammiliin remondis. Kõige valjemalt nõuavad kandideerijad Lasnamäe trammi. Kunagi ju lubati! Seda küll, et Lasnamäel on palju valijaid ja teema tõstmine peaks ennast ära tasuma. Paraku julgen arvata, et need, kes jätkuvalt Lasnamäe trammist räägivad, pole vist Lasnamäel ammu käinud. Kui sõita 2. või 4. trammiga Maleva põigi peatusse, siis sealt kohe üle tee lähevad Lasnamäe siseliinid, kus nr 50 ja 58 bussiga saab no mitte just iga trepikoja, aga iga poe, turu ja teeninduskeskuse juurde. Sealjuures soovitan väga nende bussidega sõita, sest Lasnamäe teeninduspunktides saab jopelukku vahetada ja saapaid parandada palju odavamalt kui kesklinnas. Muidugi käib Lasnamäelt tohutu hulk busse ka kesklinna. Loen need üles, mis kohe meelde tulevad: 19, 31, 35, 44, 67, 68. Ma ei ela enam Lasnamäel ja küllap mõni bussiliin vajaks korrigeerimist, nagu kogu Tallinnaski võiks neid värske pilguga üle vaadata. Ometi ei tea ma Eestis ühtegi linna ega Tallinnas endas ühtegi linnaosa, kus oleks nii tihe ühistransport kui Lasnamäel. Elasin Lasnamäel, kui kanalit alles rajati ja trammist rääkima hakati. 1980. aastail ei küsinud keegi, kuidas väikesed lapsed, vanad ja puuetega inimesed kanalist mööda treppe üles saavad. Nüüd siiski peetakse ka selliseid asju tähtsaks. Panna iga peatuse juurde lift? Aga ka siis tuleb paljudel ikka veel bussi ümber istuda, et koju jõuda, sest Lasnamäe ei laiu kaugeltki ainult kanali kandis. Trammiga hullutamine Tennessee Williamsil on väga populaarne näidend „Tramm nimega Iha“. Tallinna kohalike valimiste üheks lipukirjaks võiks panna „Tramm nimega Valimised“. Sealjuures käib võitlus kõige kergeusklikuma inimese hääle püüdmise eest. Nagu peakski need inimesed, kes mersuga ringi ei sõida, juba endastmõistetavalt lollimad olema ja neile võib mida tahes lubada: nõukaajal kommunismi võitu, hiljuti viie rikkama riigi hulka jõudmist, nüüd siis trammiga treppi sõitmist. Üldse on tänavused valimiseelsed tegevused Tallinnas muinasjutu hõnguga. Kes ronib puu otsa, kes soovib poolmetrood, kes õhusõitu Tallinna tornide kohal. Ainult valget laeva pole veel Tallinnas ühissõidukiks välja pakutud. Parem tulge maa peale ja jätke järele võistlus kõige õhinapõhisema valija hääle püüdmise peale.