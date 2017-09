„Kuna „Svingerid“ on komöödia, siis komöödiavõtmes puändi jaoks on teemat arvestades alastiolek väga vajalik, igati omal kohal. Samas liiga tihti ma riideid seljast koorima ei pidanud. Põnevust ja huvitavust peab ju ka jääma,“ muigab mees, kes on varemgi porgandpaljana eesti rahva ees esinenud. Näiteks filmi „Jan Uuspõld läheb Tartusse“ saunastseenis ja Madis Kalmeti Vanemuises lavastatud „Vabamõtlejas“.

„Olen kordi täiesti alasti. Film on nii aus asi, et seal ei saa alastust kuidagi petta. Kui oled alasti, siis oled alasti. Nii ongi. Võtteplatsil alasti oli väga lahe, ei pidanud kostüümis higistama,“ naerab Jan Uuspõld, kellel on novembris ekraanile jõudvas kodumaises komöödias „Svingerid“ kandev roll.

Jani sõnul on „Svingerid“ tema jaoks woodyallenlik, näitlejatöödel ja dialoogil põhinev ekraanilugu. Filmi süžeed Jan avada ei taha. „Aga ainuüksi pealkiri peaks üht-teist ütlema, sest slängis tähendab svingerlus paarivahetust, kus kaks paari lepivad kokku, et vahetavad üheks ööks partnerid. See ongi svingimine. Nii ongi põhisärts suhetes, kus on mindud sedavõrd hullu teed pidi ja mis sel juhul inimeste vahel tegelikult toimub. Seda on huvitav jälgida. Mis probleeme ja huumorit see tekitab, selgub juba filmis,“ jääb ta ülejäänus napisõnaliseks.

Lätlaste film lõi karbi lahti

Jani sõnul lõi lätlasest režissööri Andrejs Ēķisi rollipakkumine ja seejärel ta Läti samanimelise filmi vaatamine mõnusalt pahviks. „Ent pärast näitlejate kohtumist režissööriga, kus ta selgitas oma plaane, sain aru, et see võiks tulla väga vitaalne ja eriliselt äge, just mulle sobiva huumorimeelega film. Olin hoobilt valmis selle nii-öelda avantüüriga kaasa minema,“ tunnistab ta. „Avantüüriga selles mõttes, et esimesel hetkel lõi lätlaste film karbi ikka lahti. Nooremas keskeas paarisuhted on pandud väga ausalt ja otse suurendusklaasi alla ning seda veel vägagi pikantsel moel. Ma pole harjunud Eesti kinos sellist käsitlust nägema ning võib-olla just pikantsus lõigi pahviks. Filmi teha oli iseenesest väga lõbus. Esiteks on stsenaarium väga naljakas ja täis energiat, millest johtuvalt oli lugu mängida väga hea. Teiseks, võtsime üles korraga väga pikki stseene, mis tähendas, et pidid ennast kõvasti kokku võtma ning see lõi hästi energilise õhkkonna,“ selgitab Jan.