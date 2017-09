Muusik Mihkel Mattiseni (41) abikaasa Polina (27) süstib personaaltreenerina naistesse ja meestesse enesekindlust, aitab võidelda ülekaaluga ning vormib kauneid kehasid. Tuntud nimedest on tema käe all sportinud näiteks lauljatar Birgit Sarrap ja muusikalitäht Hanna-Liina Võsa. Polina kirg spordi vastu sai alguse juba lapsepõlves ja on nakatanud ka tema abikaasat, kellega koos ta jõusaalis treenimas käib.

“Kergejõustikuga hakkasin tegelema üheksa-aastaselt, põhialaks oli keskmaa- ja murdmaajooks,“ meenutab treener. Pärast põhikooli lõpetamist Tallinna prantsuse lütseumis suundus Polina Audentese spordigümnaasiumisse, kus ta tegeles kaks aastat mitmevõistlusega, gümnaasiumi lõpuklassis keskendus ta keskmaajooksule. Jooksmises saavutas ta toona väga häid tulemusi ja viis koju mitu Eesti meistri tiitlit.