Lucy sõnul ei ole teda nende vanusevahe kunagi häirinud. Kõige keerulisem nende suhte juures oli selle ütlemine Lucy vanematele. Nimelt on mõlemad tema mehest nooremad - ema Karen on 55 ja isa Simson 56.

Uxbridge'ist pärit paaril on vanusevahe 30 aastat, mistõttu neid sageli isaks ja tütreks peetakse. Tegelikult on nende vahel aga kuum armastus...

Kehvem on asi avalikkuse ees, kus paarikese suudlusi saadavad karmid pilgud.

Mehel on varasemast abielust neli last. Paarike unistab ka ühisest lapsest, kuid siiani pole see õnnestunud.

Arstide tehtud testid näitasid, et Lucyl on polütsüstiliste munasarjade sündroom, mis muudab rasestumise raskemaks. Lucy sõnul ei ole ta varem mõelnud perest ja lastest, aga koos Royga tahab ta selle teoks teha.

Nüüd üritavad nad ühiselt raha koguda, et viljatusravile minna. Aga paar teab, et nad jooksevad ajaga võidu. Seda just seetõttu, et Roy on Lucyst 30 aastat vanem.