„Minu hinnangul on tegemist kõige tavalisema sündinud kelmiga,“ ütleb veel hiljuti Tallinna kesklinnas tegutsenud Mama Afrique’i kaupluse omanikuga kohtueelses menetluses kokku puutunud jurist, leides, et talent tuleks kiiresti koju saata.

Kolmapäeval arutati Harju maakohtus eeluurimisvanglas oma saatust ootava kamerunlase Edmond Otang Eboti (25) vabastamist kautsjoni vastu. Neli aastat tagasi Tallinna tehnikaülikooli välistudengina õppima asunud Edmondi taotlust kohus ei rahuldanud. Aafrika troopilisest keskosast Eestisse õnne otsima tulnud noormehel tuleb esialgu veel siinse vangla kasinate mugavustega leppida. Kui kaua, ei oska ilmselt keegi täpselt öelda. Praegu on teada vaid see, et ühele Kameruni kodanikule on esitatud kahtlustus kelmuste toimepanemises.

TTÜs, kus Edmond ehk Eddie alustas neli aastat tagasi oma tutvust Eestiga, õpib ligi 1400 välistudengit. See arv kasvavat iga aastaga.

„Eestis õpib tuhandeid välistudengeid ja meie soov on, et suur osa neist seoks ka pärast ülikooli lõpetamist vähemalt mõneks ajaks oma tööelu Eestiga ja rakendaks siinses ülikoolis omandatud oskusi Eesti ettevõtluskeskkonna heaks,” ütles Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar läinud kevadel Äripäeva personaliuudistele.