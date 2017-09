„See tunne oli imeline! Väga raske on sõnadesse panna hetke, mil laps esimest korda kätele asetatakse, aga eks iga ema teab seda tunnet hästi,“ õhkab Eesti parim naistrummar Hele-Riin Uib, kes sai 4. septembri hilisõhtul pisitütre emaks.

Hele-Riinu ja tema elukaaslase, endise ujuja Raiko Pacheli, perre sündis neli minutit enne 4. septembri lõppemist 3,7kilogrammine ning 51sentimeetrine pisike ime, kes sai nimeks Eleonora. „Eleonora nimi oli üks meie põhiline lemmik juba lapseootuse alguses. Variatsioone sellest nimest on palju, kuid otsustasime jääda siiski valitud nimekuju juurde,“ räägib värske ema Hele-Riin.

Sünnitus kulges trummihaldjal väga hästi. „Külastasin raseduse ajal mitut perekooli loengut ja olin end nii palju kui võimalik ette valmistanud. Arvan, et sünnituse etappide läbimine oli lihtsam, sest teadsin täpselt, mis mu kehaga parajasti toimub,“ sõnab ta. „Lapse isa oli kogu sünnituse aja mulle toeks. Oleme nüüdseks ilusti koju saanud, ennast kenasti sisse seadnud, ning harjume uue elumuutusega ja naudime pisikesega koos olemist.“

Lapse sünniks valmistusid esmakordselt lapsevanemaks saanud Hele-Riin ja Raiko samm-sammult, alustades tähtsamate ostudega. „Kuna teadsime, et tulemas on tüdruk, oli minu kui naise jaoks kiusatus ilusaid asju soetada väga suur,“ muigab Uib. „Olgugi et olin enda arust põhjalikult ette valmistanud, selgus sünnitusmajast koju jõudes, et mõned tarvilikud pisiasjad on ikka puudu.“ Hele-Riin ütleb, et lapseootuse ajal oli tal piisavalt aega lugeda tarku raamatuid ning külastada ka erinevaid perekooli loenguid ja joogakursusi. Muide, lapsele riideid tehes sai Hele-Riin ka ise käe valgeks. „Sain nautida oma kudumiskirge, valmistades pisitütrele mitu paari villaseid sokke, mütse, kampsuneid ja peapaelu.“