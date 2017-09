Valimisliit „Parem Kihnu“ moodustab lähitulevikus kodusaare üheksaliikmelises volikogus rõhuva enamuse, sest ainsateks konkurentideks on kaks üksikkandidaati. Sama seis on Ruhnu saarel, kus seitsmeliikmelisse volikokku kandideerib liidu „Ühine Ruhnu“ kõrval vaid üks üksikkandidaat. Ka Vormsil on valimistulemus suuresti otsustatud, sest valimisliidu „Terve Vormsi“ kõrval on üheksale volikogu kohale kandidatuuri üles seadnud vaid kaks Keskerakonna liiget.

„Eks see näitabki tegelikku olukorda,“ arutleb Kukk, miks väikesaarte valimised konkurentsi poolest nii hõredad on. „Ju siis ollakse rahul.“

„Asjad liiguvad, ju siis pole vajadust volikogu muuta,“ ei pea Saare tagasihoidlikku kandideerimist puuduseks. „Loomulikult on Kihnu peal erinevaid arvamusi, aga need ei ole nii põhimõttelised. Juba teisi valimisi järjest on meil ainult üks nimekiri.“

„Ehk on sellest aru saadud, et omavahel ei maksa kakelda,“ räägib Sarapuu Vormsilt. „Tuleb asjad inimestega läbi rääkida ja siis otsustada. Ehk saame nii palju paremini edasi minna. Ma loodan, et inimesed hindavad riigi pakutut – saame iseseisvalt jätkata – ja tulevad valima.“

„Meid on siin vähe,“ pajatab ruhnlane Kukk. „Talvel vaevalt 60 inimest, ruumi 11 ruutkilomeetrit, üks küla. Need, kes on volikogu liikmed ja need, kes ei ole, on nagunii iga päev ninapidi koos. Kõik asjad saab läbi arutada.“

„Me kutsusime oma nimekirja rohkemgi inimesi, aga kõigil on oma asjad ja tööd ning kõik ei tahagi kandideerida,“ räägib Saare. „Aga kandideerijad on kõik tublid tegijad.“

„Meil on ju teada, mida saare peal tarvis,“ kirjeldab Kihnu igapäevaelu Ingvar Saare. „Vaidlused on ikka sellepärast, kuidas seda teha ja kuidas eesmärgini jõuda. Eks nurisemist on ka, see tuleb ära kuulata ja see on normaalne. Kriitika viib edasi.“