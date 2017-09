„Seitsmesed“ külastasid Hispaanias Marbellas resideeruvat eestlannat Tene Sommerit, kes kuuma päikese all ka väikest viisi ettevõtlusega tegeleb. Uurisime, mis on naise tulevikuplaanid, kas elu pigem Hispaanias või siirduks naine kodumaale Eestisse.

Tene sõnul näeb ta oma tulevikku pigem ikkagi Hispaanias.

„Ma ikkagi näen oma elu siin. Kui ma mõtlen, et paari aasta pärast võivad mul olla lapsed, siis ma tahaks, et nad kasvaks ikkagi siin, just kliima mõttes, võib-olla on koolid Eestis paremad, aga samas elukvaliteet on minu jaoks palju parem siin. Ma ei pea neid sisse mässima talvejopedesse, ma saan mängida ja olla nendega väljas muru peal. Minu arust see on väga oluline ja tähtis, eriti enne kooliaastaid just,“ rääkis naine.