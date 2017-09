„Väga paljud inimesed on enne magamaminekut mõelnud, mis toimub Putini või Trumpi peas. Kuidas on selline käitumine võimalik, kuidas saab inimene mõelda sääraseid mõtteid,“ imestab Jan Uuspõld. „Nüüd me teeme nende meeste pähe oma staabi ja toome teile sealt värskeid sõnumeid.“

Etenduse produtsent Mart Normeti jaoks seisneb uue etenduse põhiline intriig selles, et maailma kaks kõige tähtsamat meest kohtuvad ühes ruumis kahekesi, ilma nõunike, tõlkide, turvameeste ja teiste abilisteta. „Me kuuleme nende meeste tegudest ja mõtetest iga päev. Justkui elaksime nendega koos! Aga ometi ei ole me neid näinud inimestena. Nüüd on see võimalus!” kirjeldab Normet.