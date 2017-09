Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker (pildil) pidas kolmapäeval Strasbourgis Euroopa Parlamendi liikmete ees kõne olukorrast Euroopa Liidus aastal 2017. Ta kirjeldas eelolevaid prioriteete ning ettekujutust sellest, kuidas Euroopa Liit võiks 2025. aastani areneda.

Muu hulgas esitas Euroopa Komisjoni president keskse ideena, et Euroopa Liidu iga liikmesriik peab võtma kasutusele ühisraha euro ning kuuluma pangaliitu ja Schengeni ühisesse viisaruumi.

Jean-Claude Juncker. (AFP/Scanpix)

Saksa konservatiivse päevalehe Die Welt kolumnisti Anja Etteli arvates on Junckeri tulevikunägemuse keskne idee kõigi liikmesriikide üleminekust eurole täiesti absurdne ja võrreldav õudusstsenaariumiga, sest see samm tekitaks Euroopa Liidus vaid uusi probleeme. Praegu on euro kasutusel 19 liikmesriigis 28st.