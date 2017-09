Viis vahistamist. Kaks aastat. Süütegu: spioneerimine Venemaa heaks. Nii kirjutab ajakirjanik Holger Roonemaa BuzzFeedi artiklis, väites, et just salakaubavedajad on Vene luure eesliinil.

Venemaa värbab läänepoolselt piirilt salakaubavedajaid, kes töötaksid spioonide ja informaatoritena, et destabiliseerida naaberriiki, mis on värav Euroopasse ja NATO-sse, selgub Roonemaa artiklist.

Viimase kahe aasta jooksul on vahistatud vähemalt viis inimest, kes mõisteti süüdi Venemaa heaks spioneerimisel. Nende juhtumite puhul on näha, kuidas töötab Vene salateenistus FSB.

Kõik viis oli enne värbamist tuntud salakaubavedajatena. FSB suutis mehed värvata, pakkudes neile võimalust lisaraha teenimiseks ning vanglakaristusest pääsemiseks.

Kui kodanikud olid tööle võetud, said nad ülesandeks edastada teavet Eesti sõjaväebaasidest, et saada üksikasju piirivalve poolt koordineeritud patrullide kohta.

„Nad on FSB jaoks kerge saak,“ kinnitas kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Aleksander Toots salakaubavedajatest kõneldes. Toots, kes on kõigi viie kõnesoleva mehe juhtumi uurimises osalenud, ütles, et meestel oli praktiliselt võimatu värbajatele ei öelda. „Kui te otsustate pakkumise tagasi lükata, võib teil tekkida probleeme, sest FSB teab, et osalete salakaubaveos ja ületate piiri ebaseaduslikult. Venemaal vanglasse sattumise oht ei ole ahvatlev. Teiselt poolt, kui te nõustute, võite loota, et FSB kaitseb teid teie kuritegelikus tegevuses.“