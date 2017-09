„Seitsmesed“ uurisid Hispaanias Marbella päikese all elavalt ja töötavalt endiselt Trinitylt ehk Triin Sommerilt, kuidas mõjutab tema praegust elu 90ndate muusikukarjäär ja kas tulevikuplaani mahub ka laulmine.

Teatavasti on ka Marbellas suur eestlaste kogukond ning paljud mäletavad ja meenutavad ka 90ndaid, kui Triinut Trintyna tunti. Õnneks Hispaania päikese all inimesed tema käest ei uuri, et miks ta enam lauljana karjääri ei tee.

„Siin eestlased hoiavad ikka suhteliselt omaette, meil on oma sõbrad, kellega me suhtleme, nemad enam ei küsi selliseid küsimusi. Aga laulmise teema on hetkel jäänud sinna, kus ta oli. Viimane projekt oli mul mu õe Tenega, siis me laulsime siin, Marbellas ka korra, aga see jäi nagu sinnapaika. Tenel on üsna kiire oma toimetamistega, mina ei olnud siin enne elanud, siis nii ta läks. Aga kes teab, ehk ühel päeval hakkame jälle koos laulma,“ rääkis Sommer.