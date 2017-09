Mario, kes leidis oma eluarmastuse, kassapidaja Linda, tööpostilt supermarketis, oli sünnitusel väga ähmi täis. Siiski püüdis ta naisele igati abiks olla. Linda sünnitus hilines niivõrd, et tuli esile kutsuda kunstlikult. Ilmavalgust nägi igati terve poisslaps Kerdo.

Riina ja Madis elavad Kehras ja nende armastuse lugu sai alguse kohalikus vaibatehases. Riina sünnitus oli ränk, kuid Madis oli igati toeks. Ilmale tuli pirakas poiss Ragnar, kes kaalus peaaegu 4,5 kg.

19-aastane Birgit ja tema mees Tõnis valmistusid sünnituseks ülimalt suure hoolega, kuid elu tegi oma korrektiivid. Sünnitus kestis terve ööpäeva ja lõpuks pidid erakorraliselt sekkuma arstid. Keisrilõike abil aidati ilmale tore poisslaps Robin, kes kustutas kohe ema-isa mälust hirmsad üleelamised.

Nüüd aga algab värsketel lapsevanematel kõige põnevam ja pingelisem periood – on aeg uue ilmakodanikuga lähemalt tuttavaks saada! Elu vastsündinuga erineb tublisti beebiajakirjade klantspiltidest. Miks kaigub Marianni ja Kardo maja mitte lapse, vaid värske ema karjumisest? Kuidas panna laps esimest korda riidesse - Mario ja Linda on igatahes veidi hädas. Madis aga näitab end ootamatult tegusa isana. Miks on lapse puuks ja krooks keset ööd kulla hinnaga?

