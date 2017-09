„Hommikul lähme minema, õhtul tuleme. Ja siis lähme kalale,“ räägib Tallinna lennujaama lähistel järve kaldal suvitav Tatjana, kes elavat talvel Lasnamäel korteris, kuid suvel eelistab värskes õhus telkimist. Lennujaamast mõnisada meetrit eemal asub pisikene Pühamäe järv, mille kaldal võib tihtipeale näha põlvini vees möllavat kalameest, kes üritab veekogust meelepärast suutäit välja õngitseda. Viimasel ajal on mööduvate linlaste silma riivanud midagi säärast, mis tavapäraselt kaluritele omane pole – puude vilus seisab elektrisinine kuppeltelk ning selle kõrvale on kuivama asetatud riided. Tuleb välja, et imepisikeses kaheinimesetelgis elab tallinlane Tatjana, kes suvitab seal juba teist aastat järjest. TAGASIHOIDLIK: Tatjana telklaager on tagasihoidlik, kuid naisele ja ta elukaaslasele sellest piisab. (Tiina Kõrtsini)

Tatjana telk asub Tartu maanteest täpselt nii kaugel, et teravsilmne autojuht märkab järve kaldal askeldavat naist aegsasti. Juba kaugelt hakkab silma ka pesunöörile asetatud kulunud voodipesu, mis lehvib vaikse sügistuule käes. Esmapilgul võiks arvata, et tegemist kodutute suvelaagriga, mida munitsipaalpolitsei pole veel jõudnud laiali peksta, ent Tatjana sõnul pole see nõnda. „Talvel oleme korteris, aga praegu on ilmad ilusad. Miks mitte siin olla?“ lausub ta. Isemoodi laagris elab ta ühes oma elukaaslasega, kes tööinimesele kohaselt pole teisipäeva pärastlõunal kodus.

Tatjana sõnul on nad telgis juba teist suve järjest ning keegi neid tülitamas käinud pole. Ka sõiduteelt kostuv automüra ega lennuvälja liiklus ei pidavat paarikese öörahu segama. Ülemiste järve kõrval asuv oluliselt pisem Pühamäe järv on äärmiselt populaarne kalurite seas, kuid Tatjana sõnul nood pererahva suvitamist ei sega. PUUDE VARJUS: Tartu maanteelt on siiski päris hästi näha, mis toimub järve kaldal. (Tiina Kõrtsini) Naine on näost küllaltki räsitud olemisega – ta silmaalused on sinakad ning põsed tugevalt lohku vajunud. Nägu punetab jaheda sügistuule käes. „Hommikul lähme minema, õhtul tuleme. Ja siis lähme kalale,“ selgitab ta oma tavapärast päevakava. Tõsi, kaldaveerel kõrguva vahtratüve vastu on toetatud kaks õngeritva. Mida head-paremat järv siis toidulauale pakub? „Linask, latikas,“ loetleb Tatjana rahuolevalt. Toiduvalmistamine käib laagri keskel, kuhu on tektitatud lõkkekoht. Küttematerjal tuleb ümbruskonnast.