Kas need muutused on olemas?

Kui te ei ole suutnud eelimisel korral suhte purunemises süüdi olnud tegureid kõrvaldada ja te pole muutunud, siis ei saa teil ka nüüd sel korral olema õnnelik suhe. Kui olete indiviididena mõlemad kasvanud ja arenenud, siis on teil ehk võimalus.

2. Teie olukord on muutunud

Kui teie lahkuminekut kirjeldab mõte, et toona ei olnud teie suhte jaoks õige aeg, siis on teil ehk võimalus. Sageli saavadki suhted lõpu tegurite tõttu, mis on tingitud keskkonnast, tööst ja vahemaast. Või oli teie elus just tegu suurema muudatusega - keegi lõpetas kooli jne. Aga enne uuesti suhtesse tormamist tasub kaaluda - kas nüüd on teie olukord tõesti muutunud?

3. Sa oled meelt muutnud

Kui lõpetasid toona suhte, sest ei olnud õnnelik, armastatud ja ei tundnud täiuslikkust, siis pole kindlasti vaja uuesti suhtesse tormata. Eriti seetõttu, kui kardad, et ei leia kedagi uut ja paremat. Samuti ei tohiks turvatunde ega raha tõttu suhtesse joosta. Lähene asjale kriitiliselt ja küsi endalt - mis on muutunud?