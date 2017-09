Victoria osariigi ülemkohus määras „Lauluässade“ tähele Rebel Wilsonile Austraalia kõigi aegade suurima laimuhüvitise, kirjutab Daily Mail.

Kirjastus Bauer Media peab Wilsonile maksma 4,56 miljonit Austraalia dollarit ehk 3 miljonit eurot, mille Austraalia näitlejatar on lubanud annetada heategevusele.

37aastane Rebel oli tõestanud juunis vaid naistest koosnevale vandekohtule, et Bauer Media väljaanded olid teda 2015. aasta mais kaheksas artiklis laimanud. Artiklites väideti, et Wilson on valetanud Hollywoodi karjääri tegemiseks nii oma tegeliku nime, vanuse kui ka lapsepõlve kohta. Näitlejanna kinnitas, et oli laimu tõttu ilma jäänud kahest filmirollist.