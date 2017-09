„Tähesõdade“ tegijatel on fännidele üks hea ja üks halb uudis.

Halb uudis on see, et ulmesaaga üheksanda osa esilinastus lükkub BBC Newsi teatel 2019. aasta mailt sama aasta 20. detsembrile.

Hea uudis on aga see, et äsja loominguliste erimeelsuste eest sule sappa saanud Colin Trevorrow' asemele leiti uus režissöör - J. J. Abrams, kes lavastas juba 2015. aasta „Tähesõdade“ filmi „Jõud tärkab“.

Abrams ei piirdu üksnes lavastamisega, vaid kirjutab ka koos Chris Terrioga stsenaariumi. Võtted peaksid algama jaanuaris.