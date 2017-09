„Seitsmeste“ otsestuudiot külastas Kristel Aaslaid, kes rääkis nii populaarsest telesarjast „Padjaklubi“ kui ka uuest kampaaniast „Septembris ei joo!“

Saatejuht Mart Mardisalu uuris, et kas Kristel on rohkem sisimas linna- või maapreili. „Kuna olen üles kasvanud mõlemana, siis ilmselt olen mõlemad ka siiani. On lapsepõlves lehma taga ajatud ja on ka linnavurle oldud. Arvan, et jään igaveseks pendeldama selle kahe vahel,“ vastas Aaslaid.

Mart Mardisalu küsimuse peale, et kas septembris on keeruline ilma alkoholita hakkama saada, vastas Kristel eitavalt. „Ma ootasin seda pikisilmi ja isegi paar päeva juba enne septembrit ei joonud. Enda tervise peale mõeldes, lihtsalt tundsin, et oleks vaja puhata alkoholist,“ kommenteeris Aaslaid.