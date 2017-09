Guinnessi rekordite raamat tunnistas Venemaa naiste korvpallikoondise endise keskmängija Jelena Lisina (29, pildil) pikimate jalgadega naiseks maailmas.

Mõõtmine toimus tänavu 13. juunil Penzas ning nüüdseks on vastav sissekanne tehtud ka Guinnessi rekordite raamatu veebilehele. Lisina parema jala pikkuseks mõõdeti 132,2 sentimeetrit ja vasaku jala pikkuseks 132,8 sentimeetrit. Olgu lisatud, et endine korvpallur on 205 sentimeetrit pikk.

Jelena Lisina. (Facebook)

„Tänast päeva ootasin ma jaanuaris, kui esimest korda taotlesin seda tiitlit. Ma loodan väga muuta moemaailma ja viia see kõrgemale tasemele. Mul on suur au jõuda Guinnessi rekordite raamatusse,“ kirjutas Jelena Lisina oma Instagrami kontol.

Pärast korvpalliga lõpparve tegemist on ta pühendunud modellikarjäärile.

Enne Jelena Lisinat kuulus pikimate jalgadega naise tiitel samuti korvpallurile, Svetlana Pankratovale.