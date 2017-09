Alates 18. septembrist stardib venekeelses telekanalis ETV+ ja portaalis www.etvpluss.ee 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimiste eelsete debattide ja valimisteemaliste saadete sari.



ETV+ Narva stuudio saate

„Rahvale tähtis“ raames läheb eetrisse neli erisaadet, mis on pühendatud kohalikele valimistele Ida-Virumaal. Narva, Sillamäe, Kohtla-Järve ja Narva-Jõesuu kandidaatide vahelisi valimiseelseid debatte juhivad Jüri Nikolajev ja Sergei Stepanov.



Andrei Titov juhib otse-eetris Narva kaubanduskeskusest FAMA Narva linnapeakandidaatide debatti ning otse Lasnamäe kaubanduskeskusest pealinna suurima, Lasnamäe linnaosavanema kandidaatide debatti. Kohale on oodatud kõik huvilised. Samuti peetakse ETV+ Tallinna stuudios debatt selle üle, millised on kõige absurdsemad ja mittetäidetavamad valimislubadused. Valimisstuudios arutatakse Eesti venekeelse elanikkonna võimaluste üle mõjutada pakutavate kohaliku omavalitsuse teenuste mitmekesisust ja kvaliteeti.



14. oktoobril näitab ETV+ Tallinna linnapeakandidaatide valimisdebatti sünkroontõlkega vene keelde. Samuti esinevad kanali eetris oma pöördumistega sõltumatud kandidaadid.



Lisaks on televaatajatel võimalus olla teleeksperimendi „Proovipäev“ tunnistajaks: Lasnamäe linnaosavanema kandidaadid veedavad ühe päeva mõne linnaasutuse või oma linnaosa teenindusettevõtte töötaja kingades. Televaatajatel on võimalus osaleda internetihääletuses.



15. oktoobril alates kell 20.30, kohe pärast „Aktuaalset kaamerat“ asuvad Andrei Titov ja Artur Aukon ETV+ ja Raadio 4 otse-eetris jälgima häälte kokkulugemist.

Valimisteemaliste saadete kava