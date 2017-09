Mees jättis sõbratarile mulje, et talle tehakse kohe abieluettepanek. Tegelikult sundis julm mees oma armastatut seisma silmitsi ta suurima hirmu ehk ämblikuga.

Mees toetub põlvele ja lükkab sõbratar Kelly suunas karbi, mille sees peaks olema sõrmus, vahendab Mirror. Vähemasti ettepanekut ootav neiu arvab nii. Tegelikult on karbis aga naise üks suuremaid hirme – ämblik.

Kuigi neiu tundub videol mingil hetkel isegi kahtlev, siis näib tal olevat piisavalt lootust, et äkki on tegu tõelise abieluettepanekuga. Siiski pärib ta, et kas mees on millegagi äkki hakkama saanud.