„Meie vahendusel sõlmisid korteriühistud ja soojatootja maksegraafikud, aga ilmselt pole mõned sellest kinni pidanud ja VKG Soojus on resoluutne firma,“ ütleb Kohtla-Järve linnapeaabi Tiit Lillemets, saades teada, et 25 kortermaja soojasõlmed on kinni plommitud. Õiguskantsler Ülle Madise läkitas eelmisel nädalal majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile krõbeda kirja, milles nimetab sel sügisel uuele ringile minevat kütmata kortermajade probleemi häbiväärseks. „Õiguskuulekad, kõik oma kommunaalarved korrektselt tasunud majaelanikud on oma murega jätkuvalt üksi,“ kirjutab õiguskantsler. „Arvestades Eesti riigi arengutaset ja võimalusi on seesugune olukord häbiväärne, riigi ja kohaliku omavalitsuse suutmatust arvestades isegi piinlik.“

Asjaajamine venib

Advokaadibüroo Sorainen tegi eelmisel aastal päris tüseda analüüsi, kuidas ja milliseid seadusi muuta, et see habemega probleem viimaks lahti harutada. Kolm esmast nõuannet olid järgmised: korralikult maksnud inimesed kolida külmadest majadest mujale; koondada ühistute võlad riigi ja linna poolt loodavasse fondi; lihtsustada sundvõõrandamise protsessi. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juures toimetab juba mõnda aega töörühm, kes kirjade järgi peaks kogu Ida-Viru kütteprobleemi miskit moodi lahendama. Kiireid lahendusi ei ole, kuid talv algab igal aastal ja sooja tuba tahaksid kõik. „Soovitused on head, aga soovitustest kaugemale pole mindud,“ möönab Kohtla-Järve abilinnapea Lillemets. Ka õiguskantsler heidab ministeeriumile ette venitamist: „Kütteta majade elanike küsimusega on tegeletud juba aastaid. Vaatamata sellele peate vajalikuks täiendavate uuringute ja analüüside tellimist/koostamist.“ Võlg väheneb „Tänavu suvel ei plomminud VKG Soojus maju, andes nõnda ühistutele, kellel on tekkinud võlgnevuse likvideerimisega raskusi, võimaluse võlad augusti lõpuks ära maksta,“ ütleb VKG Soojuse omanikfirma Viru Keemia Grupi suhtekorraldusjuht Irina Bojenko. „Esimesed kümme kütte eest võlgu olevat maja plommiti augusti viimastel kuupäevadel. Praeguseks on nendele lisandunud veel 15 maja.“ Bojenko lisab, et olukord on palju paremaks läinud, sest 2013. aastal oli kütteperioodi lõpus plommitud 103 maja ning üldvõlg ületas 220 000 eurot. 2015. aasta kevadel oli Kohtla-Järve ja Jõhvi ühistutel võlgu kogunenud üle 128 000 euro, mullu kevadel 136 000 eurot ning selle aasta kevadel 109 241 eurot. „Terve suve on korteriühistud aktiivselt vähendanud võlgnevusi,“ lisab Bojenko. Esmaspäevase seisuga oli võlgnevuste summa kahanenud 28 879 eurole. Bojenko sõnul sunnib lähenev kütteperiood arveid tasuma – nii vähenes võlg ühe nädalaga peaaegu 8000 euro võrra. Linn andis eeskuju Lillemets ütleb, et linnavalitsusel palju teha ei anna, sest on küttevõlgnevuse teemas kõrvalseisja – tegu on ju mittetulundusühingute ja erafirma vahelise ostu-müügi tehinguga, kus üks pole saadud kauba eest maksnud. Linnavõimud on elanikele ja ühistutele saatnud kirju, kus palutakse võlad likvideerida, aga ega paljud linna abi ootagi. „Me oleme näiteks sellist tagasisidet saanud, et „Miks te ronite meie eraellu! Teil pole õigust mingeid meeldetuletusi teha“,“ muigab Lillemets. „Mõni inimene on meid ähvardanud kohtusse ka kaevata, aga nii kaugele pole õnneks asi läinud.“ Lisaks vahendaja rollile on Kohtla-Järve linn näidanud ühistutele üht võimalikku leevendust. Selle aasta alguses andis linn riigile üle 31 korterit, kus keegi ei ela ega tahagi elada. Sellest võtsid eeskuju korteriühistud, kes asusid võlgadega kortereid riigile kinkima. Võlgu riigile üle anda ei saa, kuid jooksvad arved maksab rahandusministeerium kinni. Seega võlg enam ei kuhju ning seegi on hädas ühistutele suureks abiks.