„Tuul on Euroopa purjedes tagasi“, rõõmustas Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker tänavuse aastaaruande esitlemisel.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker pidamas iga-aastast kõnet parlamendi ees (AFP / Scanpix)

Juncker kinnitas parlamendi ees kõneldes, et Euroopa Liit on aastaga teinud suure majandusarengu, vahendab BBC. Komisjoni presidendi sõnul ei jää EL-i tugevamaks muutmise võimaluste aken aga igaveseks avatuks.

Juncker kutsus liitu haarama initsiatiivi uutel kaubandusläbirääkimistel Austraalia ja Uus-Meremaaga. Läbirääkimised peaksid finaali jõudnud olema 2019. aasta lõpuks.

Brexit ei ole peamine

Juncker peatus oma kõnes ka Brexiti teemal, sõnades, et ootab Ühendkuningriigi lahkumisest EL-st 2019. aasta 29. märtsiks.

Pöördudes Suurbritannia poole, märkis Juncker: „Kahetseme seda alati ja arvan, et ka teie hakkate seda peatselt kahetsema. Kuid me liigume edasi, sest Brexit pole kõik.“

Farage: te pole midagi õppinud!

Suurbritannia Iseseisvuspartei juht Nigel Farage ütles kõne peale, et see oli aus, avatud ja ka kõige muret tekitavam kõne, mida ta pikkade aastate jooksul kuulnud on. Lisaks ütles Farage, et ka Brexitist pole EL midagi õppinud. „See, kuidas te käitute Ungari ja Poolaga, kui te ütlete neile, kuidas nad peaksid oma riiki juhtima, meenutab neile elu Nõukogude võimu all. Ainus, mida mul öelda on, et jumal tänud, et me lahkume!“ sõnas Farage emotsionaalses kõnes aplausi saatel.

