Madinatäht Jean-Claude Van Damme'i noorem poeg arreteeriti Arizonas, süüdistatuna oma toakaaslase ründamises noaga ja temalt vabaduse võtmises.

TMZ.comi teatel saabusid politseinikud 21aastase Nicholas Van Varenbergi elukohta, kuna ta oli lifti peksnud. Noormehe korteri juurde viis vererada. Rääkinud nii Nicholase kui ka tema toakaaslasega, märkasid võimuesindajad, et tema käsi on vigastatud. Politseinikud lahkusid, kuid 20 minutit hiljem jooksis toakaaslane trepist alla, väites, et oli pääsenud korterist, kus Nicholas teda noa ähvardusel kinni hoidis. Noormehe väitel oli staaripoega marru ajanud, et ta politseinikele ukse lahti tegi.

Korter otsiti kohemaid läbi ja sealt leiti nuga ja marihuaanat. Nicholas viidi jaoskonda ning sai süüdistuse surmava relvaga ründamises, ebaseaduslikus vabaduse võtmises ning kanepi ja uimastitarvikute omamises.