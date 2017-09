MÄLUMÄNG | Kinodesse on tulemas film „Mässaja rukkis“! Vasta küsimustele ja võida kinopiletid!

ACME Film korraldab mälumängu, milles osalejate ja kontakti jätnute vahel loositakse välja 5x2 kinopiletit filmile MÄSSAJA RUKKIS.

Mälumängus saab osaleda 27. septembrini. Võitjaid teavitatakse pärast mängu lõppemist ühe nädala jooksul e-maili teel.

20. sajandi keskpaiga New Yorgis toimuv biograafiline film jutustab J. D. Salingerist (Nicholas Hoult "Mad Max: Raevu tee", "X-Meeste" filmid) ja näitab, kuidas ta leidis inspiratsiooni, loomaks Ameerika klassika "Kuristik rukkis" ning selle armastatud peategelane Holden Caulfield. Film heidab valgust sündmustele, mis kujundasid noort kirjanikku, ning talle mõju avaldanud inimestele, keda ta edu taga ajades kohtas – eeskätt ta mentorile Whit Burnettile (keda kehastab telesarjast "Kaardimaja" tuntud Kevin Spacey). Juhendaja ja töökaaslaste pideva toega (ja Holdeniga alati enda kõrval) suudab Salinger elus suurimad takistused ületada – alates murtud südamest koletu sõja pikaajaliste mõjudeni. Viimaks avaldab ta romaani, mis talle kuulsust toob. Kirjandusmaastikul edu saavutamise kõrval näeme ka, kui vaevarikas võib loomeprotsess olla ning kuidas Salinger maksab oma kunsti eest väga kõrget hinda. Film keskendub kunstilise väljendamise poole püüdlemisele ja näitab, kui kaugele kire nimel minnakse, ning on samas lugu J. D. Salingeri meistriteose valmimisest.