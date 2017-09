Täna hommikul Eesti aja järgi enne kelle kuut teatas NASA, et pärast ligi kuut tundi lendu on NASA astronaudid Mark Vande Hei ja Joe Acaba ning Roskosmose kosmonaut Aleksandr Misurkin edukalt rahvusvahelisse kosmosejaama (ISS) jõudnud.

Mehed startisid kosmosesse Kasashtanis asuvalt Bajkongõri kosmodroomilt Sojuz MS-06-ga.

Sojuz MS-06 start (AFP / Scanpix)

Vande Hei, Acaba ja Misurkin jätkavad ISS-i pardal olulisi teaduslikke uuringuid, mis seotud astrofüüsika ja rakubioloogiaga. 12. septembril startinud kolmik naaseb Maale 2018. aasta veebruaris.

Kosmonaut Aleksandr Misurkin ja astronaudid Joseph Acaba ja Mark Vande Hei (AFP / Scanpix)

Kui teised mehed on eelnevalt kosmoses juba viibinud, siis 50aastase Mark Vande Hei jaoks on see esmakordne kogemus.

Mark Vande Hei (AFP / Scanpix)

Lisaks tänastele päevakangelastele viibivad Rahvusvahelises Kosmosejaamas ka ameeriklane Randolph Bresnik, venelane Sergei Rjazanskii ja itaallane Paolo Nespoli. Viimased kolm on kosmosejaamas alates läinud juulist ning naasevad Maale käesoleva aasta detsembris.