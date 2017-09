Prokuratuuri kinnitusel islami koguduse raha isiklikuks otstarbeks kasutanud ja kriminaaluurimise all olnud peaimaam Ildar Muhhamedšin jätkab ametis.

Eesti islami kogudusest kinnitati Õhtulehele, et kogudusel pole pretensioone imaami rahaasjade kohta. Kogudusest lisati, et mufti on valitud 5 aastaks ja ta jätkab oma tööd. Imaami abikaasa on koguduse aktiivne liige, märgiti isalmikogudusest. Muhhamedšini suhtes lõpetati kriminaalmenetlus oportuniteediga, mis EPL teatel tähendab, et talle määrati rahaline kohustus 800 eurot.