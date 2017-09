Mitmeid naisi ahistanud 46aastane, pikemat kasvu, tumedate juuste ja prillidega Leo ütleb, et ta ei tee midagi halba, kui iga päev naise kannul sõidab ja temaga ühel ajal poodi satub.

Heidi pole Leoga kunagi ühtegi sõna vahetanud. Ta ei tea, kes see mees on, ta kardab teda, on hirmu tundes pöördunud ka politseisse, aga abi pole ta leidnud.

Heidi pole ainus, keda Leo on jälitanud. Millegipärast meeldivad talle just ühe ettevõtte tütarlapsed.

