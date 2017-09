Tänases "Foorumis" olid külalisteks politiikaeksperdid Tarmo Jüristo, Külli Taro, Tõnis Saarts ja Anvar Samost. Eksperdid arutlesid tulevaste kohalike valimiste teemal, muuhulgas spekuleeriti ka seda, millise tulemuse võib mingi erakond teha. IRLile ei ennustanud eksperdid helget tulevikku. Politoloog Tõnis Saarts nentis, et eesootavad kohalikud valimised saavad oluliseks ja isegi saatuslikuks mitmele Eesti erakonnale. "Kindlasti IRLi küsimus. Kui IRL ei tule Tallinnas ja Tartus üle valimiskünnise, siis ma kardan, et selle erakonna lagunemine võib olla pöördumatu. Sama küsimus on ka Vabaerakonna kohta. Mis saab Vabaerakonnast, nad ei saagi üle valimiskünnise tulla, me ei näegi neid valmimispildil. Ja kuidas valija sellele reageerib. Nad on praegu täiesti pildist maas, kas see võib kuidagi õnnestada nende toetust, see on tegelikult nagunii juba õõnestunud, siin on ka tegelikult väga tõsine ohumärk, mitte väiksem kui IRLi puhul," nentis ta.

"Ja kui rääkida erakonna siseprotsessidest, siis ka tegelikult Reformierakonnas tandem Pevkur-Michal, kuidas see vastasseis seal laheneb. Siin on samuti küsimus, kuidas Michalil läheb," ütles Saarts.

Tarmo Jüristo arvas, et IRLi reitingust ei saa eeldada, et nad teevad halva tulemuse. "Nad on traditsioonilselt teinud paremini, kui reiting. Sotsidel on tavaliselt see asi teistpidi olnud," sõnas ta.