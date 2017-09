Viimaste aastatega on ekspertide hinnangul prostituutide arv Eestis vähenenud, kuid oma keha müüvad naised puutuvad keskmisest naisest poole rohkem kokku füüsilise, vaimse ja seksuaalse vägivallaga.

Esmapilgul suurena tunduvad rahasummad meelitavad raskes seisus naised nõiaringi, millest välja saada on pea võimatu, vahendas TV3 "Seitsmesed uudised".

"Alustasin Viru hotellis, istusin seal öölokaalis, baaris ja õhtul kella kuue ajal läksin linna ja viimase bussiga olin juba kodus. Väga lihtne oli," kirjeldas oma tööpäeva viimased kolm aastat Tallinnas prostituudina leiba teeninud keskealine naine. Teda ajas tänavale oma keha müüma rahanappus.

Tervise Arengu Instituudi nooremteadur Liis Lemsalu sõnul on pooled prostitutsiooniga tegelenud naised olnud depressioonis, 40 protsenti ärevushäiretega ja viiendik on proovinud endalt elu võtta. Lisaks on paljud kokku puutunud vägivallaga.