"Kui Olga kandideeriks paralleelnimekirjas, Reformierakonnas või IRLis, aga see on ju tavailne, et tehakse partei kõrvale veel üks nimekiri ja tehakse pärast koostööd, tehaksegi kavalalt niimoodi ja liidetakse," sõnas ta.

“Me arutasime seal üks tund kindlasti, ma võtsin seal väga palju sõna, ütlesin ka, et niiviisi ju ei saa inimeste saatuste üle otsustada. Minu küsimus oli ka see, kas me võtame need inimesed parteisse tagasi, kui neli aastat tagasi paljud välja visati, siis tänaseks on meie uue juhtkonna poolt: Simson, Reps ja Ratas, need inimesed tagasi võetud ja üks on isegi esinumber valimistel. See on eriti kummaline," rääkis ta Ivanova Keskerakonnast väljaheitmisest.

Täna selgus, et Keskerakonnast visati välja Olga Ivanova, tema kaitseks astusid välja Oudekki Loone, Heimar Lenk ja Marika Tuus-Laul. Viimane käis täna ka “Ringvaates”, kus rääkis, et Ivanova erakonnast välja viskamine on ebaaus ning et tema Savisaare nimekirjas probleemi ei näe, kuna volikogus saaks ju Keskerakond nendega koostööd teha.

Ka selles Tuus-Laul probleemi ei näe, et samas nimekirjas Sõõrumaa ja Mõis kandideerivad. Naise sõnul kutsus Savisaar ka teda enda nimekirjas kandideerima, kuid ta arvas, et Keskerakonda jäämine oli õigem tegu.

Tuus-Lauli sõnul on tavaline, et juba erakonnas olevad inimesed nimekirju teevad ning tema selles midagi halba ei näe.

"Edgar Savisaar ei ole keegi tavainimene, ta on meie partei liige, ta on meie erakonna asutaja, ta on Eesti iseseisvumisel mänginud pearolli, ta on väga tähtis isiksus. Praegu, kui tema teeb nimekirja ja meil on tõesti üks maailmavaade, ühised lubadused, ma ei näe selles halba, sest pärast volikogus saab ju koostööd teha, selleks nimekirju on teistelgi olnud," ütles naine. "See on täiesti loomulik, et praegu niimoodi kandideeritakse, aga see ei ole hea, kuna võtab parteilt hääli, aga me teeme koostööd."

Tuus-Lauli sõnul on aga Savisaart halvasti koheldud ning tema sõnul on täiesti arusaadav, miks Savisaar otsustas oma nimekirja teha.

"Me võiks väga kindlalt koos minna valimistele, nii Edgar kui kogu Keskerakond, aga kuna mees, kes sai 40 000 häält valimistel, sellist häälesaaki pole mitte kellelgi siin Eestimaa peal olnud, ja kui teda ei panda esinumbriks Lasnamäele, või pannakse esinumbriks 8000 häälega inimene, see on ju ebaõiglane. See on ju teadlikult kõrvale jätmine," kurtis ta.

Ka selles, et Savisaar kohtu all on, Tuus-Laul probleemi ei näe, kusjuures peab ta Savisaare kohtupidamist hoopiski poliitiliseks protsessiks.

“Kuna ma juhatuse liige olen, käin ma tihti kohtus protsesse vaatamas. Mina olen täiesti pigem kindel, et see on poliitiline protsess, uskuge mind.

Seda ei tahtnud uskuda saatejuht Marko Reikop. “Sa tahad öelda, et Eestis peetakse poliitilistel põhjustel kohut?” päris ta imestunult.

“Jah, ikka on. Praegu oli vaja Savisaar ikkagi kõrvaldada, ta on nii suur häälte tooja ja partei juht, seal taga olid isegi omad, et kõrvaldada inimest, ega muidu poleks teda nimekirjast välja jäetud. Savisaar saabki ainult nii tegutseda, et ta kuskil on olemas, noored tahtsid, et ta Hundisilmal lihtsalt oleks," vastas naine.

Tuus-Lauli sõnul võiks teha nii Savisaare toetajad kui ülejäänud erakonna liikmed koostööd.

"Poliitikas on vanemate inimeste kogemused väga tähtsad, kasvuhoonepoliitikud ja päris kogenematud ei tohiks seal üldse olla. Seal peaks ikka olema inimene, kes on elu näinud ja kellel on kogemusi," arvas ta.

Seda, et teda ennast Ivanova saatus tabaks, Tuus-Laul ei karda.

"Ma arvan, et Keskerakond on endiselt erakond, kus võib kõike rääkida. Ma ei räägi midagi partei vastu, ma räägin olukorrast, kuidas asjad on. See, et me niisuguse avalduse tegime, oli eilse olukorra klaarimine, et võiks enne valimisi mitte visata inimesi välja, vaatame pärast, klaarime arveid, aga praegu läheb reiting alla. Me ei ole selle poolt," ütles ta.