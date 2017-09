Itaalias Napoli lähedal kukkus vulkaanikraatrisse 11aastane poiss koos vanematega; kõik kolm hukkusid.

Traagiline õnnetus juhtus Solfatara vulkaanil. Mis täpselt juhtus, pole täpselt teada, kuid Itaalia meedias on oletatud, et poiss läks keelatud tsooni ning tema vanemad üritasid teda tõmmata ohutusse kohta, kuid kraatri äär varises ja nad kukkusid umbes pooleteise meetri sügavusse, kirjutas BBC.

Perekonna noorem, seitsmeaastane poeg kraatrisse ei kukkunud ning pääses eluga.

Solfatara on üks arvukatest vulkaanidest Napoli lääneosas ning see on turistide seas populaarne. Viimati tegutses Solfatara 1198. aastal, praegu aga eritab kraater mürgiseid väävliaurusid, mis Torinost pärit perele saatuslikuks said.