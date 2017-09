Toobal seletas, et ta ei taha anda ütlusi, mida võidakse tulevikus tema enda vastu kasutada.

Riigiprokurör Steven Hristo-Evestus soovis Toobalit küsitleda Keskerakonna rahastamise kohta, muuhulgas oleks tunnistus puudutanud ka kurikuulsaid garantiikirju, mida endine peasekretär allkirjastas. Kuid Toobal teatas, et keeldub igasuguste tunnistuste andmisest viidates Eesti Vabariigi põhiseadusele, mille järgi ei saa kedagi sundida tunnistama iseenda või oma lähedaste vastu.

Kohus võttis järgmisena ette Hillar Tederi kasuks tehtud kinnistute vahetuse Kadriorus, mis teostati süüdistuse järgi 2015. aasta jaanuaris. Kalev Kallo olevat toona soovinud Savisaarelt, et too korraldaks kinnistute vahetuse Promptus Capital OÜ-le, mille juhatuse liikmeks on Hillar Tederi abikaasa. Süüdistuse kohaselt oli Savisaar nõus oma ametiseisundit selleks ära kasutama, kui Hillar Teder vastutasuks Keskerakonda rahaliselt toetab.

Süüdistuse järgi andis Hillar Teder kinnistute vahetamise eest Keskerakonnale 275 000 eurot. Raha liikus kõigepealt Hillar Tedre poja Rauno Tedrele kuuluva Retail Real Estate OÜ-le, kust see kanti üle Paavo Pettai ettevõttele Midfield OÜ. Pettai kasutas summat Keskerakonna kampaaniate eest tasumiseks.

Ärimees laenas Pettaile raha

Kohtu ees andis eile tunnistusi ka Hillar Tedre sugulane ja Marimark Invest OÜ omanik Margus Mets, kes olnud selle raha liikumisel vahendajaks.

Keskerakonna 2013. aasta valimiskampaania eest vastutas Paavo Pettai ja tema ettevõte Midfield OÜ. Mets seletas, et tal oli Paavo Pettaiga sellest juttu ja Pettai oli kurtnud, kuidas kampaania tegemiseks pole piisavalt raha. Mehed leppisid kokku, et Mets teeb Marimark Invest OÜ nimel meediapindade eest ettemaksu. Kokkuleppe järgi pidi Pettai selle raha hiljem tagasi maksma. Kuna aga Metsal endal sellist raha ei olnud, siis läks ta abi otsides Hillar Tedre poole. Mets laenas Tedrelt enda sõnul 75 000 eurot.

Tänaseks on Metsa sõnul Pettai oma võla tagasi maksnud ja Mets selle omakorda Tedrele edasi andnud. Mets ei tundnud enda sõnul muret, kust Pettai võla tasumiseks raha sai.

Mets seletas, et teenis sellest tehingust 15 000 eurot ja kinnitas, et ka Hillar Teder teenis selle laenu andmisest.

Narva naised hoolitsevad nüüd Savisaare eest

Paar päeva tagasi kahetses Edgar Savisaar, et tema hea abiline Andres-Marius Rosenblatt oli nõrk poliitikahuviline ja lahkus ratastoolilükkaja ja muidu abimehe kohalt. Savisaare mure sai lahenduse, kui eelmisest nädalast saadik on veteranpoliitikul kaks uut abilist.

Eelmisel nädalal saatis Savisaart kohtus Keskerakonna Narva piirkonna endine referent Jelena Valme, kes otsustas Savisaare valimisliidu tekkimisel Keskerakonnast lahkuda ja Savisaare juurde jääda. Teda vast väheses huvis poliitika vastu süüdistada ei saa. Valme on kutsunud Savisaart kandideerima Narva linnapeaks.