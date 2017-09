Sofia elab korteris üksinda ning on pisut elevil. „Mul pole õrna aimu ka, kes võis seda teha. Ma olen täiesti stressis,“ ütleb naine ja lisab, et otsest hirmu ta ei tunne. „Elus ikka juhtub asju ja sellisekski s***ks peab valmis olema.“

Sofia on Kaupmehe tänaval elanud alles kaks kuud. „Ma ei taha siit korterist lahkuda, sest ma sain selle väga hea hinnaga ning on kesklinnas. Aga samas ei taha ma ka, et see korduks,“ räägib Sofia muretsedes, et äkki pannakse korteriuks jälle põlema. „Ma ei saa aru, mis valesti on. Minu teada pole siin majas kunagi midagi sarnast juhtunud.“

Tegemist on 2007. aastal ehitatud kortermajaga, mille esimesel korrusel tegutsevad ettevõtted, ning maja asub tihedalt asustatud tänaval, paarisaja meetri kaugusel üliturvatud Ameerika Ühendriikide saatkonnast.

Sofia ei oska arvatagi, kas süütaja oli selle sama kortermaja elanik või võhivõõras, kes kuidagi maja koodiga välisuksest sisse lipsas. Ta tegi politseile avalduse ning korrakaitsjad lubasid turvakaamera videod üle vaadata ja temaga ühendust võtta. Sofia kinnitab, et tal pole ühtegi vihavaenlast ja ka tülli pole ta kellegagi pööranud. „Ma tahan väga teada, kes see süütaja oli.“