„Väljendame sügavat hämmingut Keskerakonna juhatuse 11. septembri otsuse üle heita erakonnast välja riigikogu liige Olga Ivanova ja veel 31 keskerakondlast. Põhjuseks on ainult nende lojaalsus Keskerakonna asutajale ja kauaaegsele esimehele Edgar Savisaarele. Meid hämmastab ka silmakirjalikkus, kuna Edgar Savisaare otsus minna valimistele valimisliidus ei too kaasa tema enda erakonnast välja viskamist, küll aga rünnatakse inimesi Savisaare meeskonnas,“ seisab poliitkolmiku avalduses, millega Lenk, Tuus-Laul ja Loone tegid erakonna esimehele ja juhatusele ettepaneku tühistada oma otsus. Nad on küll Ivanova tulihingelised pooldajad, aga kinnitavad, et ise nad erakonnast praegu lahkuda ei taha.

Kui riigikogu liige Olga Ivanova Keskerakonnast välja visati, asusid teda kaitsma Oudekki Loone ning õde-venda Marika Tuus-Laul ja Heimar Lenk. Nad tahavad, et juhatus tühistaks Ivanova väljaheitmise. Küll aga pole need kolm poliitikut praegu veel valmis Ivanova kannul parteipiletit maha panema.

Ka Marika Tuus-Laul ütleb, et tema ei ole valmis erakonnast lahkuma. „Me ei taha lõhkuda erakonda, riigikogu ega ka valitsust. Meile lihtsalt ei meeldi selline kampaania korras väljaviskamine. Nii enne valimisi ei tehta,“ leiab Tuus-Laul. „Samas neli aastat tagasi visati ka erakonnast inimesi välja, kes pärast ikkagi tagasi võeti,“ loodab ta, et nii läheb ka Ivanovaga.

Ivanova on varem Õhtulehele öelnud, et kui ta ka Keskerakonna fraktsioonist riigikogus välja arvatakse, siis mitu fraktsiooni liiget on lubanud koos temaga lahkuda. Heimar Lenk oletab, et Ivanova jääb edaspidigi nende fraktsiooni liikmeks. Tõsi, see selgub lõplikult fraktsiooni koosolekul.