„Närv on ikka sees, nagu mul on olnud terve see aasta erinevate võistluste ees. Enne igat võistlust on palju teadmatust, et kuidas ja mismoodi. Kõige tähtsam on aga, et midagi halba ei juhtuks! Mu abikaasa tegi juba nalja, et kui sa varem infarkti ei ole saanud, siis nüüd saad kindlasti,“ räägib näitleja Raivo E. Tamm päästeameti jooksu „Kõrghoone kuningas“ eel.

Täna toimus 18. korda füüsilisi ja vaimseid võimeid proovile panev jooks „Kõrghoone kuningas“, kus tuli liikuda ligikaudu 20kilogrammise päästevarustusega mööda Viru hotelli treppe 22. korrusele.

Mõõtu võttis ka armastatud näitleja Raivo E. Tamm, kel jagus Eesti päästeameti kohta vaid kiidusõnu: „Ma sain kutse, et päästeamet soovib mind siia võistlusele, sest ma olen oma sportliku eluviisiga paljudele eeskujuks ja loomulikult olin ma kohe nõus. See on väga raske töö, mida päästjad teevad ja kui ma saan neid kuidagi aidata, siis ma teen seda. Päästjad peavad olema tippsportlase füüsilise ettevalmistusega. Ma imetlen neid inimesi, kes seda tööd iga päev teevad. Riik peaks tagama neile kõik hüved, mis nad soovivad. Minu hind oli see, et ma tulin ilma infarktita üles aga nende hind on kellegi elu päästa.“