Maardu kortermajas viiendal korrusel põlengu üle-elanud proua Liidija päästis hea haistmine ja juurdepääs evakuatsiooniuksele, mis muul ajal on suletud. Linnapea on juba teinud poolt maja haldavale hostelile ettekirjutuse trepikoda edaspidi avatuna hoida.

Maja viiendal korrusel üle 20 aasta elanud Liidija ütles, et hoolimata juttudest ja muljest, mis võib jääda, on tegu korraliku majaga, kus elavad pensionärid, lastega pered ja tööinimesed. „Eks on sekka ka mõni must lammas, kes jätab karjale pleki külge.“ Proua oli põlenguhetkel korteris ametis oma tegemistega kui kuulis kisa. Koridori piilununa ei näinud ta paksu suitsu tõttu midagi. Liidijal korteri vastas on uks evakuatsioonitrepile, mille võti tal olemas on. Selle kaudu ta pääses õue, kus juba askeldas tuletõrje ja kiirabi. „Olen siis nüüd käinud käinud läbi tule, vee ja vasktorude!“ muigab Liidija.

Tema korrusenaaber Vladimir on pidanud juba teist päeva töölt puuduma, sest ootab elektrikut. Seni süüa teha ja pesta mehe sõnul veel ei saa. „Ehk elektrik ikka jõuab ja saab lõpuks tööle minna ning inimese moodi edasi elada,“ loodab mees.

Mare korter on korralik (Robin Roots)

Neljandal korrusel elav invaliidsuspensionär Mare kolis Kallasmaa majja alles suve hakul ja on laias laastus eluga rahul. „Korter on soodne ja korralik. Eks omanik hoiatas, et siin on ka kahtlast kaadrit, kuid üldjoontes on elu siin rahulik.“ Mare ütleb, et kahjuks hoitakse vahel trepikoja ust lahti ja seda kasutab ära asotsiaalne kontingent, kes on leidnud pääsetee tühjana seisvatesse tubadesse viimasel korrusel. Võimalik, et nende hooletuse tõttu tulekahju puhkeski. Midagi kindlat elanikud öelda ei oska ja ootavad nagu linnapeagi uurimise tulemusi. Remondimehed on juba kolmandat päeva ametis põlengu kahjude kõrvaldamisega.

Remondimehed on juba ametis põlengu kahjude kõrvaldamisega. (Robin Roots)

Linnapea Viktor Arhipov tuli poolelt laadakarusselli pealt maha ja tõttas sündmuskohale. „Kõigile tulekahjus kannatanud inimestele pakuti ka ajutist elamispinda linna sotsiaalmajas, kus saab dušši all käia, teed-kohvi keeta ja telefone laadida, kuid inimesed loobusid sellest. Üks härra käis kohal, kuid kui nägi, et televiisorit vaadata ei saa, siis ta sinna minna ei tahtnud,“ ütleb Arhipov. Põlengu põhjuste uurimine käib ning koostöös päästeametiga viiakse läbi täiendav korterite kontroll. Inimestele on juba jagatud suitsuandurid.