Täna toimus 18. korda füüsilisi ja vaimseid võimeid proovile panev jooks „Kõrghoone kuningas“, kus tuli liikuda ligikaudu 20kilogrammise päästevarustusega mööda Viru hotelli treppe 22. korrusele.

„Närv on ikka sees, nagu mul on olnud terve see aasta erinevate võistluste ees. Enne igat võistlust on palju teadmatust, et kuidas ja mismoodi. Kõige tähtsam on aga, et midagi halba ei juhtuks! Mu abikaasa tegi juba nalja, et kui sa varem infarkti ei ole saanud, siis nüüd saad kindlasti,“ rääkis näitleja Raivo E. Tamm päästeameti jooksu eel.

Kuidas Raivol läks ja mis emotsioonid valdasid teda pärast võistlust, vaata videost!