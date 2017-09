Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo tegevuse puhul riigiasutuste Tallinnast välja kolimisel on tegu küll sellise ettevõtlikkusega, millele tänapäevases maailmas enam kohta olla ei tohiks. Optimistliku plaani järgi ka tuhande riikliku ametikoha väljapoole Tallinna viimisel pole üldistele rahvastikuprotsessidele erilist mõju, isegi kui arvestada sellele tuhandele juurde ametnike pereliikmed. Mastaapidest saame aimu, kui nendime, et Tallinna rahvastik on viimase kümne aastaga kasvanud ligi 50 tuhande elaniku võrra. Palo kolimisplaanide tuhatkond ametnikku on selle kõrval köömes.

Hirmutav on aga Palo hoiak, et riik ei peagi oma tegevuses olema kuluefektiivne. Raske uskuda, et Eesti väikeriigina ei pea kolimise puhul raha lugema, kui tegelikkuses räägib riigi järjest õhemaks hööveldamine hoopis muud. Meil pole mingit vajadust Kasahstani või Brasiilia suurriiklikul kombel hakata tühermaal ametnike jaoks uut pealinna ehitama.

Ajad on muutunud ning kui Palo oleks infotehnoloogiaministrina kursis ka moodsa kaugtöö võimalustega, mida nüüdisaegne netikeskkond pakkuda suudab, siis poleks põhjust töökohtade füüsilise kolimise juttu ajada. Paarikümne riigiametniku istutamine Kapa-Kohilasse mõjub tänapäeval nende riikliku sunnismaistamisega. Seda ajal, mil suur osa tööst on tehtav kas kodukontorist või kasvõi metsast kännu otsast. Tehnoloogilised eeldused selleks on olemas, kõik on kinni inimeste mõtlemises. Ehk nagu ütles Marek Strandberg meie enda lehes – riik peaks kolima võrku, mitte Mõisakülla. Samal teemal rääkis ka president Kaljulaid vabariigi aastapäevakõnes – noorte töömotivatsioon on hoopis teistsugune ning mõtlema peab hoopis igal pool maailmas kaasaskantava riigi kontseptsioonile. Haridusministeeriumi kolimisega saime aga sisuliselt kaks ministeeriumi – ühe Tallinnas, teise Tartus. Vanglate ameti kolimine Jõhvi tähendab Tallinnast sinna tööle käivaid ametnikke, mitte aga kohalikele töö andmist.

Praegusel juhul läheb Palo tegevus samasse lahtrisse nagu hakata turumajanduse tingimustes riiklikke üürimaju ehitama või jätta Tallinna teletorn riigi kätte, et selle otsast sõja korral vaenlase lähenemisel silm peal hoida. Seda ajal, mil tegelik töö ootab tegemist.