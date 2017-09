„Meie ettevalmistus trepijooksuks on nullilähedane. Ei teagi, mida oodata. Eks me ikka teeme trenni, aga selliseks, nagu päästekomando üksus teeb, ei ole küll valmistunud,“ naeravad noored muusikud Joshua ja Daniel Levi Viinalass, enne kui Kõrghoone kuninga jooksul 20kilogrammise varustusega Viru hotelli 22. korrusele lippavad.

Joshua tõdeb pärast võistlust, et oli päris ekstreemne katsumus: „Ma ei tea praegu, kas olen üleval või all! Ma ei saanud üldse neist korrustest aru. Vahepeal olid mingid inimesed, ma küsisin, et mitu korrust on veel ja pääste ütles, et mine-mine!“

Danielil kulus pärast võistlust mitu minutit, et aru saada, kus ta üldse on. „Füüsiline keha on üleval, aga vaim on kuskil seal 11. korrusel. Mul tekkis selline tunne, et ma jooksen edasi, aga mu mõistus jäi sinna trepile.“

Poisid olid üht meelt, et kahe minutiga sellist pulssi jõusaalis saavutada on võimatu: „Nüüd aga joome keefiri, sööme kodujuustu ja lähme trenni,“ naeravad muusikud.

