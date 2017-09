„Komöödiasarja „Köök“ uue hooaja esimestes osades ei näe tõesti Kristjan Kasearu kehastatud Maksi. Tema tegelaskuju on stsenaariumi kohaselt hetkel eemal, aga etteruttavalt võib öelda, et Maks naaseb „Köögi“ ridadesse veel sel sügisel!" rahustab kokanduskomöödia fänne Kanal 2 programmi koordinaator Pille-Mai Helemäe.

„Mina tänan teid head vaatajad! See oli äge sõit. Elame näeme. Teie Max,“ kirjutas Kasearu Facebookis. Fännid kirjutasid Kristjani postituse all, et sari läheb nüüd mõttetuks ja uurisid, miks mees ära läheb. Kasearu rahustas neid, öeldes, et tegelikult pole hullu midagi – tal tuleb lihtsalt paus sisse.