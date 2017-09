„Naabriplika“ on televaatajaid rõõmustanud ja naerutanud juba 2013. aastast saadik. Esna valla värvikatele tegelastele on aja jooksul tekkinud palju fänne ning seetõttu on osad saate andunud vaatajad hämmingus: kuhu siis ometi „Naabriplika“ jäi ja miks selle uus hooaeg sügisest teleekraanile ei jõudnud?

Ka sarja Facebooki fännilehel on televaatajad teada andnud, et ootavad „Naabriplika“ uut hooaega ning pärivad, mis kuupäeval sari eetrisse jõuab.

Kahjuks peame fänne kurvastama: sel sügisel „Naabriplika“ uus hooaeg Kanal 2 eetrisse ei jõuagi.

„„Naabriplika“ on hetkel lühiajalisel pausil, kuid sarja võtteperiood algab peagi ja uusi osasid võib Kanal 2 ekraanile oodata juba kevadhooajal," rääkis Kanal 2 turundusjuht Pille-Mai Helemäe.

„Naabriplika“ koha on praeguseks eetris üle võtnud uus põnevussari „Nukumaja“, mille avaosa oli eetris eile õhtul.