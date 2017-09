Ema April rääkis hiljuti koos Bamiga telesaates osaledes, et Bami häiris kriitika tema välimuse pihta. „Kui viibid palju kaamera ees, on inimestel alailma ütlemist. Bam tahtis alati hästi-hästi sale olla ning kõige suurema hoo sai see sisse siis, kui ta sõbrunes Ville Valoga,“ rääkis April New York Posti teatel. Ema sõnul oli tema pojale halba mõju avaldanud just see soome rokkar ansamblist HIM. „Ville on imetore mees, aga ta ei söönud midagi, ta ainult jõi. Usun, et ka Bam hakkas õlut või midagi muud rüüpama, sest talle meeldis Ville välimus.“

Toitumishäired pole üksnes naiste probleem – isegi „Jackassi“ uljas möllumees Bam Margera kannatas oma ema sõnul buliimia all, et olla nii sale nagu soome rokkar Ville Valo. Oma tervist on sireda figuuri nimel rikkunud paljud kuulsad mehed Elton Johnist Eminemini.

Keset päist päeva napsitamisest arenes aga ema sõnul toitumishäire buliimia. „Läksime restorani õhtust sööma, Bam palus end kohe vabandada ja läks WCsse. Küsisin: „Kas sa oksendad või?“ Tema vastas: „Jajah, vahel ma oksendan ja siis ma ei lähe paksuks.“

Ema Aprilit haavab, kui tema poja kaalutõusule tähelepanu juhitakse. „„Hei, kuule, Bam, sa näed välja nagu su paps,““ matkib April tüüpilist lõualõksutajat. „Ma ei reageeri sellistele sõnadele, aga ma tahaksin öelda: „Bam jõi ja oli buliimik. Sellepärast ta oligi peenike.““

Elton John pole varjanud, et tal on seljataga võitlus buliimiaga. Saates „USA Today“ rääkis laulja, et tal õnnestus ahmimisest ja oksendamisest vabaneda oma hea sõbra printsess Diana abiga, kes oli samuti buliimik. „Nii hea oli kellegagi rääkida: ah et sinul oli ka niimoodi? Diana rääkis, kui piinlik oli pärast söömist WCsse joosta ... Sa ei tunne end enam nii halvasti ja sellisest seltsimehelikkusest on kasu.“ 1990. aastal sai Elton võõrutusravil jagu kahest pahest korraga – nii buliimiast kui ka kokaiinisõltuvusest.

Kings of Leoni laulja Caleb Followill rääkis muusikaajakirjale Q, et kannatas teismeeas anoreksia all. Ühtlasi läks ta liiale treenimisega – käis palava ilmaga jooksmas, paksud dressid seljas, ning tegi alatasa kätekõverdusi. Eks ikka selleks, et peenem olla. „Arvasin ikka, et ma pole piisavalt hea,“ rääkis rokkar, kes sai viimaks toitumis- ja trennihäirest lahti.

Räppar Eminem võitles toitumishäirega, kui ta vabanes retseptiravimisõltuvusest. Kaloreid lugedes ja obsessiivselt trenni tehes langes staari kehakaal 67 kilole. „Mul on narkomaani aju,“ seletas ta ajakirjas Men's Journal. „Jooksmisega läks asi natuke käest. Minust sai täielik hamster. Jooksin trenažööril 27 kilomeetrit päevas! Jooksin, kuni hakkasin juba vigastusi saama.“

Üksildane ja raske lapsepõlv

Näitleja Dennis Quaid tunnistas, et tema minapilt moondus, kui ta võttis ligi 20 kilo alla, kehastamaks 1994. aasta filmis „Wyatt Earp“ surevat Doc Hollidayd. „Mu käed olid nii peenikesed, et ma ei jaksanud end basseinist välja tõmmata,“ rääkis Meg Ryani eksmees. „Vaatasin peeglisse ja nägin ikkagi 80kilost meest, ehkki kaalusin 62 kilo. Jälgisin aastaid hullumeelselt, mida ma söön ja kui palju mu toidus on kaloreid ja kui palju trenni ma pean tegema.“ Jagu sai ta sellest alles psühhoteraapiaga.

Ka macho-imagoga näitleja Billy Bob Thornton on anoreksia all kannatanud. Temalgi vallandus see filmivõteteks valmistumisel. Oliver Stone'i „Tagasipöörde“ (1997) tegemisel kaalus Billy Bob 90, kuid järgmisel aastal komöödiat „Läheb kitsaks“ vändates juba 62 kilo. „Olin anorektik. Muidugi eitasin ma seda oma pruudi [Laura Derni] ja kõigi teiste ees, kes väitsid, et mul on toitumishäire.“ Turske pole Thornton tänini, kuid kaalub enda sõnul siiski üle 70 kilo.

Briti koomik Russell Brand rääkis, et ta oli 14aastaselt buliimik. Enda sõnul oli ta teismelisena priske ja kannatas nii bipolaarse häire, tähelepanuhäire kui ka depressiooni all. „Mul oli probleeme toidu ja enesevigastamisega ... Tundsin, et mu lapsepõlv oli üksildane ja raske.“ Russell käis küll ravil, kuid buliimia ei kadunud. Nüüdseks on ta suutnud selle seljatada – nagu ka seksisõltuvuse.