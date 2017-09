Tänavu 20. märtsil viibis BBC kaheliikmeline võtterühm Põhja-Londonis Wood Greenis 41aastase Mario Perivoitosi kodus, et teha temaga intervjuu. Ootamatult ründas meest tema koer – Staffordshire’ bullterjer Major.

Koer pures peremeest kõrist nii tugevasti, et ta suri verekaotuse ja saadud vigastuste tagajärjel kaks tundi hiljem haiglas. Äsja avaldatud uurimistulemustest selgub, et peremehe tapnud koer oli tugevas narkouimas, vahendab Daily Telegraph.

Loomaarst Nicholas Carmichael ütles, et Majori uriinist leiti ohtralt kokaiini ja morfiumi. “On raske öelda, kas koer ründas peremeest just seetõttu, kuid see võib olla põhjus, miks koer käitus ebanormaalselt,“ lisas ta.