Orkaan Irma sai õnnelikult üle elatud, kirjutas teisipäeval Facebookis USAs Florida osariigis Tampa lähistel elav Eesti veteranpoliitik Jüri Toomepuu (87).

Teel koolimajas olnud ajutisest varjupaigast koju oli näha ainult mõnda üksikut maha murtud puud. Tammedega palistatud puiestee, mis viib maanteelt koduõue, oli roheline, kuid ühtki nii suurt oksa teel ei olnud, millest üle või mööda ei saanud. See on huvitav, et Eestis on tammed tuntud tugevuse etalonidena. Orkaan suudab aga just tammedelt oksi rebida ja neid isegi maha murda. Palmid on evolutsiooni käigus arenenud tormidele vastupidavamaks, arutles Toomepuu.

Ka maja pidas hästi vastu. Ainult üks paneel putukavõrgust, mis tavaliselt Floridas basseine ümbritseb, oli orkaani saagiks langenud. Umbes kuus ja pool miljonit Florida rohkem kui 20 miljonist elanikust on ilma elektrita, aga meil põlesid lambid, töötasid külmkapid ja konditsioneer ning internetiühenduski oli alles, rõõmustas Jüri Toomepuu.