Freiburgi politsei vahistas Maria mõrvari 2. detsembril. Otsustavaks asitõendiks sai kuriteokohalt põõsastikust leitud 18,5 sentimeetri pikkune süsimust osaliselt blondeeritud juuksekarv. Sarnase soenguga noormees jäi 16. oktoobri esimesel tunnil Freiburgis trammiliinil S1 valvekaamera salvestisele. Afganistanist pärit noormees väitis, et ta on 17aastane ja saabus üksi illegaalselt Saksamaale 2015. aasta novembris. Kuriteo sooritamise ajal elas ta Saksa riigi kulul Freiburgis hooldusperekonnas.

Eksperdid hakkasid kahtlustama, et mõrvar on tegelikult vanem, kui tema esitatud isikut tõendaval dokumendil kirjas oli. Hussein Khavari eitas valeandmete esitamist, kuid tunnistas kohtuprotsessi avapäeval 5. septembril ootamatult, et ta on tõepoolest algselt väidetust kaks aastat vanem ja saab sügisel 20aastaseks. Eksperdid ei välista, et ta on 22aastane. Eeluurimisvanglas rääkis Hussein Khavari kaasvangidele, et ta on koguni 27aastane.

OHVER: Maria Ladenburger. (Wikimannia)

Saatuse irooniana suhtus Maria põgenikesse hästi ja tegutses ka nende abistajana. Ajalehe Bild andmetel kulus tõsimeelne katoliiklane Maria suletud Facebooki gruppi “Freiburgi põgenikeabi”. Maria isa Clemens Ladenburger on tuntud jurist, kes töötab Brüsselis Euroopa Komisjoni juriidilises teenistuses.

Hussein Khavari rääkis esmaspäeval kohtus, et oli joonud koos kolme sõbraga pudeli viina ja mitu õlut ning suitsetanud hašišit. Noormehe sõnul oli ta koguni nii purjus, et ta visati baarist välja. Koduteele asutades kohtuski ta juhuslikult Mariaga. Täpsemalt astus ta jalgratturile ette ja viimane kukkus. Seejärel kägistas ta ohvrit salliga, hammustas mitmelt poolt, vägistas ja seejärel uputas jõkke. Hussein Khavari väitis esmaspäeval kohtus, et mõte öise jalgratturiga seksuaalvahekorda astuda tekkis tal spontaanselt.

Pärast kuritegu rääkis ta ühele sõbrale, et oli just ühe naise looma kombel vägistanud, seisab uurimisprotokollis. Väärib tähelepanu, et enne seksuaalmõrva pani Hussein Khavari oma Facebooki kontole profiilipildi, millel hundinäoga inimene hoiab käte vahel kena noort naist.

SEKSUAALMÕRVAR: Hussein Khavari eluloos on veel hulgaliselt täitmist vajavaid lünki. (AFP/Scanpix)

Kuna Hussein Khavari oskab saksa keelt kehvasti, siis suhtleb ta kohtus tõlgi vahendusel. Esmaspäeval palus ta paberilt maha loetud darikeelses tekstis ohvri vanematelt kogu südamest vabandust, vahendab Welt Online.

Kuritegelik minevik

Saksa meedia seda vabandust eriti tõsiselt ei võta, sest noormehe hingel on ka varasemast raskeid patte. Nii on teada, et Kreekas, kust Hussein Khavari Saksamaale saabus, lükkas ta 2013. aastal 20aastase tudengineiu 10 meetri kõrguselt kaldakaljult alla ning sattus mõrvakatse eest vanglasse. Sealt lasti ta aga enne tähtaega vabaks. Samuti kelkis ta Freiburgis eeluurimisvanglas kaasvangide ees, et vägistas Afganistanis 14aastasena 12aastase tüdruku.