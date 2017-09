Harjumaa maakohtus algas kohtupidamine süürlase üle, kes kahtlustuse järgi pani 7. märtsil Lasnamäe Majaka tänava korteris põlema enda abikaasa. Eile alanud ning veel täna ja homme kestev kohtuistung 19-aastase süürlase Mohammed Kovani üle on kuulutatud täies mahus kinniseks, seda eelkõige kannatanu, Mohammedi 22-aastase abikaasa Amira kaitseks. Teada on, et kohtusaali on kutsutud viis tunnistajat ja põlevvedeliku ekspert, kes arutavad 7. märtsil toimunut.

Varem on teada, et süürlanna kutsus endale ise kiirabi, samal ajal kui mees jooksis koos nende ühise kahe ja poole aastase lapsega kortermajast välja. Põlengus sai süürlanna 70 protsendi ulatuses põletushaavu ning on olnud pikalt haiglavoodis.

Mohammed Kovani advokaat Alar Neiland on eelnevalt öelnud, et tema hinnangul on tegu õnnetusjuhtumiga. Süürlase süüdimõistmisel näeb karistusseadustik ette 4- kuni 12-aastast vangistust.