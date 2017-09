Sõudja ja riigikogulase Jüri Jaansoni (51) ja tema eksabikaasa Tatjana (50) vanim tütar Anita (22) tõi laupäeval ilmale terve ja tubli poja. „Tunnen end väga hästi ja poisil on ka kõik korras. Ei saa millegi üle kurta,“ sõnab Anita rõõmsalt.

Anita Jaansoni ja tema elukaaslase, Suurbritanniast pärit Chad Palmeri pisipoeg sündis 9. septembri õhtul kell 17.36. Kuna värske ilmakodanik aidati siia ilma keisrilõikega, on nii ema, isa kui ka poeg veel haiglas, et puhata ja jõudu koguda. „Kosume siin vaikselt. Võtame aega ja tutvume olukorraga,“ sõnab värske ema.

Ehkki veel pole olnud võimalust poja nimi perekonnaseisuametis ametlikuks teha, on ka see tähtis otsus juba tehtud – poja nimeks saab Jax Jakob Jaanson Palmer. „Meil on väga rahvusvaheline perekond – minu emapoolne suguvõsa on venekeelne, lapse isa on pärit inglisekeelsest perekonnast ja minu isa on eestlane. Seega oli meil vaja nime, mis sobiks kolme keelde, et seda saaks kenasti hääldada ja see kõlaks hästi,“ selgitab Anita. „Jax sobis kuidagi nii hästi. See on väga uus nimi – tuleneb inglise nimest Jack. Kõigepealt võeti see kasutusele hüüdnimena, mis nüüd on saanud iseseisvaks nimeks. See nimi pole veel väga levinud ja meile meeldibki, et see on natuke erilisem, kuna seda ei kasutata nii palju.“

Anita räägib, et poja nimevariante nuputades tekkis tal mõte, et selles võiks lisaks p-ga algavale Chadi perekonnanimele olla veel kokku kolm j-tähega algavat nime. Nõnda valiti poisi teiseks eesnimeks Jakob. „See on väga ilus nimi, varemgi arutasime seda varianti. Nii ta siis jäigi, et Jax Jakob Jaanson ja Palmer sinna lõppu,“ räägib ta.