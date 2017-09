Juuni keskel Afganistanist vangistusest pääsenud Eesti dokumentalisti Vahur Laiapea päästmisprotsessis osales ligi 20 erineva riigi asutust. Ehkki kõik lõppes õnnelikult, selgus asja uurides, et protsessi üritas sekkuda ka Eestist pärit pearahakütt.

Vahur Laiapea sattus inimröövi ohvriks 18. aprillil Ida-Afganistanis Shindadi lähistel, kui ta võtsid vangi Talibani sõdurid. Mõned päevad pärast seda helistas Vahuri pojale Madisele Eesti võlanõudja Ants Päär. Päär oli üsna intensiivne ja tema jutust jäi kõlama, et Eesti võimustruktuurid ei saa niikuinii Vahuri kojutoomisega hakkama. Tema sõnul on vaja, et sekkuksid tema-sugused spetsialistid, kes oskavad õiged inimesed kinni maksta.

Ehkki hüplik statistika ja spetsialistid kinnitavad, et 90% Talibani kätte vangi langenud isikutest lihtsalt tapetakse, pääses Vahur ometi eluga. Radar uurib selle segase loo tagamaid ja uurib välja, kes ja mis asjaoludel Vahuri röövis.

„Radar“ on eetris täna õhtul kell 20 Kanal 2-s.